Jannik Sinner: “Giocherò ancora, quindi non mi allenerò. Devo tenere il corpo fresco”

Jannik Sinner ha battuto, nel cuore della notte italiana, il transalpino Adrian Mannarino negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati dopo un’interruzione di circa tre ore per pioggia: l’azzurro si è imposto con lo score di 6-4 7-6 (4) e già quest’oggi tornerà in campo per disputare i quarti contro il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il transalpino Benjamin Bonzi.

L’analisi del match fornita a caldo: “Mannarino è un avversario difficilissimo, diverso da tutti gli altri. Lui ha servito molto bene. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta, ho fatto fatica a chiudere la partita ma succede nello sport. Sono contento di essere al prossimo turno“.

Impegni ravvicinati per Sinner, che tornerà in campo a distanza di sole 24 ore per disputare i quarti: “Giocherò ancora domani, quindi non mi allenerò. Ho bisogno di tenere il corpo il più fresco possibile. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di alzare il livello“.