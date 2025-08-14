Jasmine Paolini e Sara Errani approdano ai quarti del doppio femminile a Cincinnati: Tauson si ritira prima del match

Un esito inaspettato quello del match di doppio femminile che avrebbe dovuto disputarsi sul campo-10 del WTA1000 di Cincinnati tra la coppia Jasmine Paolini/Sara Errani e il duo formato dalla danese Claura Tauson e dalla polacca Magda Linette.

Ebbene, Tauson e Linette sono state impegnate quest’oggi nei match di singolare, validi per il terzo turno del torneo dell’Ohio, con alterne fortune: la danese è stata sconfitta dalla russa Veronika Kudermetova col punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-4, mentre Linette si è imposta contro la n.4 del mondo, Jessica Pegula, per 7-6 (5) 3-6 6-3.

Ci sono state delle conseguenze rispetto a quanto accaduto in riferimento alla danese che ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio, e quindi portando alla cancellazione della partita prevista contro le azzurre. Si può ipotizzare un discorso di stanchezza fisica, visto anche il riscontro negativo che c’è stato contro Kudermetova.

Pertanto, via libera per le campionesse olimpiche che sfideranno nei quarti di finale il doppio composto dalla ceca Marketa Vondrousova e dall’americana Peyton Stearns, a segno negli ottavi contro la magiara Babos e la brasiliana Stefani con lo score di 6-3 6-3.