LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: sfida ad un giocatore mai battuto

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro che ancora non è mai riuscito a sconfiggere il nordamericano. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra il danese Holger Rune e la rivelazione francese Terence Atmane.

Sinner, che in settimana spegnerà 24 candeline, si presenta all’appuntamento da numero uno del mondo dopo aver centrato il suo primo Wimbledon. Smaltita la delusione dei 3 championships point mancati al Roland Garros l’altoatesino ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto prendendosi la rivincita con gli interessi su Carlos Alcaraz sui prati dell’All Englands Club. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver saltato il Masters 1000 di Toronto, vuole preparare al meglio la marcia di avvicinamento agli US Open e nell’incontro di secondo turno ha lasciato appena 2 giochi al colombiano Galan prima di superare in due parziali il canadese Diallo ed il francese Mannarino.

Dal canto suo Auger-Aliassime, venticinquenne di Montreal (Quebec, Canada), arriva ai quarti del Masters 1000 americano a margine dei successi in due parziali sull’argentino Etcheverry e sul francese Bonzi, intramezzati da quello agevolato dal ritiro del transalpino Rinderknech. Numero 28 ATP il canadese vanta un gran servizio e dei solidi colpi da fondo, con la continuità che spesso diviene il suo tallone d’Achille.

La sfida di quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime sarà i terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 dopo Bronzetti-Gauff e Paolini-Krejcivoka, ed inizierà in ogni caso non prima delle 21.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!