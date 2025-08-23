Seguici su
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Ungheria 2025: Marc Marquez precede Di Giannantonio e Morbidelli

52 minuti fa

Francesco Bagnaia
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 23 agosto, il fine settimana del GP d’Ungheria, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito del Balaton Park, valida per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP.

Marc Marquez senza rivali nella Sprint del GP d’Ungheria. Doppio podio VR46, Bagnaia fuori dai 10

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP UNGHERIA 2025 MOTOGP

1 93 M. Marquez 21’13.465

2 49 F.Di Giannantonio +2.095

3 21 F. Morbidelli+3.595

4 10 L. Marini +4.890

5 54 F. Aldeguer +5.692

6 36 J. Mir +6.147

7 72 M. Bezzecchi +6.266

8 73 A. Marquez +7.332

9 1 J. Martin +10.779

10 44 P. Espargarò +12.905

11 25 R. Fernandez +13.148

12 43 J. Miller +14.097

13 63 F. Bagnaia +14.891

14 88 M. Oliveira +15.342

15 79 A. Ogura +15.467

16 42 A. Rins +21.007

17 37 P. Acosta +22.245

18 33 B. Binder +1 Giri

19 5 J. Zarco +12 Giri

20 23 E. Bastianini +12 Giri

21 20 F. Quartararo +12 Giri

