Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Ungheria 2025: Marc Marquez precede Di Giannantonio e Morbidelli
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 23 agosto, il fine settimana del GP d’Ungheria, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito del Balaton Park, valida per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP.
Marc Marquez senza rivali nella Sprint del GP d’Ungheria. Doppio podio VR46, Bagnaia fuori dai 10
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP UNGHERIA 2025 MOTOGP
1 93 M. Marquez 21’13.465
2 49 F.Di Giannantonio +2.095
3 21 F. Morbidelli+3.595
4 10 L. Marini +4.890
5 54 F. Aldeguer +5.692
6 36 J. Mir +6.147
7 72 M. Bezzecchi +6.266
8 73 A. Marquez +7.332
9 1 J. Martin +10.779
10 44 P. Espargarò +12.905
11 25 R. Fernandez +13.148
12 43 J. Miller +14.097
13 63 F. Bagnaia +14.891
14 88 M. Oliveira +15.342
15 79 A. Ogura +15.467
16 42 A. Rins +21.007
17 37 P. Acosta +22.245
18 33 B. Binder +1 Giri
19 5 J. Zarco +12 Giri
20 23 E. Bastianini +12 Giri
21 20 F. Quartararo +12 Giri