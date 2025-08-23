GP UngheriaMotoGP
Moto3: Quiles firma la pole position al Balaton Park, Guido Pini in seconda fila
Maximo Quiles ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Ungheria, appuntamento numero quattordici valido per il Motomondiale 2025 di Moto3. Grandissima prestazione per il rookie che, dopo aver fatto vedere cose pregevoli nella FP2, si è reso un’altra volta artefice di una performance di pregevole fattura.
Nello specifico il centauro in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team ha fermato il cronometro a 1:46.074, precedendo la Red Bull KTM Tech 3 di Valentin Perrone, secondo a 0.060 davanti ad Angel Piqueras (FRINSA – MT Helemts_MSI), terzo a 0.090.
In seconda fila poi il nostro Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale si è dovuto accontentare della sesta piazza mettendosi alle spalle di Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), quarto a 0.107, oltre che del compagno di squadra David Munoz, quinto a 0.264.
Terza fila invece per il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), ottavo a 0.388. Quarta poi per Dennis Foggia (CFMOTO Gavotta Aspar Team), undicesimo a 0.674, quinta invece per Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), tredicesimo a 0.772. Da citare infine anche Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), diciottesimo a 1.802.