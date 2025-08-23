MotoGP, Alex Marquez e Miller penalizzati di tre posizioni in griglia di partenza in Ungheria

Alex Márquez e Jack Miller saranno penalizzati di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di domenica del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP. Lo spagnolo e l’australiano sono rimasti coinvolti in un episodio decisamente particolare al termine della sessione pomeridiana, con anche Pecco Bagnaia successivo protagonista della vicenda.

Tutto è scaturito da una manovra dello spagnolo del team Gresini, che stava procedendo lentamente in traiettoria tra la curva 3 e la curva 4. Marquez non si è accorto dell’arrivo di Jack Miller, che a quel punto si è trovato costretto a chiudere il gas e ad interrompere il proprio tentativo veloce.

L’australiano si è subito lamentato con lo spagnolo ed ha reagito con evidente nervosismo, ma nello stesso tempo ha rallentato anche lui, finendo nella traiettoria di curva. Da dietro stava arrivando Bagnaia, che si è trovato la pista bloccata e dunque ha dovuto interrompere a sua volta il proprio giro veloce.

Nonostante un Bagnaia lontano dalla qualificazione al Q2, i commissari sono comunque intervenuti immediatamente e hanno deciso di penalizzare entrambi i piloti con tre posizioni sula griglia, anche perchè si tratta della loro prima infrazione di questo genere nel 2025.