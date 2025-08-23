GP UngheriaMotoGP
Moto2: Diogo Moreira si prende la pole al Balaton Park, lontanissimi Arbolino e Vietti
Alla fine la spunta Diogo Moreira. Il brasiliano ha infatti conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Ungheria, quattordicesima gara del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il circuito Balaton Park.
Ottima la prestazione del centauro in forza alla Italtrans Racing Team, capace di segnare 1:42.689 rifilando 0.050 a Zonta Vd Goorbergh (RW – Idrofoglia Racing GP), secondo davanti al pilota in lizza per la vittoria del Mondiale, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale chiude la prima fila a 0.082.
Seconda fila invece per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), quarto a 0.083, precedendo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), quinto a 0.137, ed Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO), sesto a 0.255. A bocca asciutta, invece, gli italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti, entrambi fuori dai giochi in Q1, chiamati alla rimonta in vista della gara di domani.