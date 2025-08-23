Marc Marquez precede quattro italiani nelle qualifiche del GP d’Ungheria. Bagnaia non supera il Q1

Marc Marquez si conferma il padrone incontrastato della categoria e si impone anche nelle qualifiche del Balaton Park, conquistando la prima posizione in griglia per il Gran Premio d’Ungheria 2025. Lo spagnolo del team factory Ducati ottiene così l’ottava pole position stagionale (su 14 disponibili), raggiungendo quota 74 in MotoGP e 102 in carriera nel Motomondiale.

Il leader del campionato ha fatto la differenza anche sul giro secco nell’inedito circuito magiaro, fissando il limite in 1’36″518 con un giro estremamente efficace ed infliggendo dei distacchi notevoli ai rivali. L’otto volte campione iridato ha preceduto in classifica un gruppo di quattro italiani, che si sono attestati tra la seconda e la quinta piazza mettendosi nelle condizioni di poter battagliare almeno per il podio.

Prima fila completata dall’Aprilia di Marco Bezzecchi e dalla Ducati GP25 di Fabio Di Giannantonio, rispettivamente a 290 e 354 millesimi dalla vetta, mentre alle loro spalle si sono inseriti Enea Bastianini con la KTM e Franco Morbidelli con la Ducati GP24 a 424 e 513 millesimi da Marc. Sesto posto per un pimpante Fabio Quartararo con la Yamaha davanti alla KTM ufficiale di Pedro Acosta (caduto a inizio Q2), ma va sottolineata anche la positiva nona piazza di Luca Marini con la Honda.

Eliminato mestamente in Q1 Francesco Bagnaia (terzo degli esclusi ma a soli 49 millesimi dalla qualificazione), che dovrà partire dalla 13ma posizione sia nella Sprint che nella gara lunga in seguito alle penalizzazioni comminate ad Alex Marquez e Jack Miller, sanzionati per aver ostacolato proprio Pecco nelle pre-qualifiche di ieri. Delusione anche per il campione mondiale in carica Jorge Martin, 16° con l’Aprilia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP UNGHERIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’36.518 8 8 307.6

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’36.808 6 8 0.290 0.290 305.0

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’36.872 6 8 0.354 0.064 305.9

4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’36.942 4 8 0.424 0.070 305.9

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’37.031 6 8 0.513 0.089 304.2

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’37.042 6 8 0.524 0.011 300.0

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’37.099 4 6 0.581 0.057 306.8

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’37.130 7 8 0.612 0.031 303.3

9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’37.177 7 8 0.659 0.047 303.3

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’37.239 4 9 0.721 0.062 304.2

11 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’37.249 7 9 0.731 0.010 305.0

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’37.622 4 7 1.104 0.373 307.6

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’37.047 7 8 (*) 0.247 308.5

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’37.079 6 8 (*) 0.279 0.032 305.9

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’37.096 5 8 (*) 0.296 0.017 306.8

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q1 1’37.348 7 9 (*) 0.548 0.252 302.5

17 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing Q1 1’37.378 6 9 (*) 0.578 0.030 306.8

18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’37.429 7 8 (*) 0.629 0.051 303.3

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’37.433 5 9 (*) 0.633 0.004 305.9

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q1 1’37.438 6 9 (*) 0.638 0.005 304.2

21 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’37.915 7 8 (*) 1.115 0.477 305.0