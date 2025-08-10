LIVE Paolini-Sakkari, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: esordio durissimo per uscire dalla crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio della testa di serie numero 7 Jasmine PAOLINI nel WTA 1000 di Cincinnati (USA) osticissimo contro la rediviva greca Maria Sakkari.

Torna in campo la numero uno d’Italia per affrontare il suo match di 2° turno che la vede di fronte a una rivale molto pericolosa. Paolini si trova in un momento incolore dal punto di vista dei risultati, visto che è stata eliminata al 2° turno a Wimbledon e poi ha anche perso subito dalla giapponese Ito nel WTA 1000 di Montreal.

In Ohio l’azzurra di Lucca è chiamata a riprendere a camminare velocemente, ma la sorte ha deciso di affodarle subito un compito molto impegnativo sin dalla prima partita. La greca Maria Sakkari è infatti una nobile decaduta del tennis femminile, che è però pericolosa in quanto ‘sa come si fa’ e potrebbe ritrovare le sensazioni giuste affrontando una big del circuito come l’italiana!

In chiave classifica mondiale l’azzurra al momento perderebbe punti ma non posizioni visto che le sono stati scalati i 110 punti degli ottavi di finale dell’anno scorso. Sono però 400 i punti che al momento la separano da Amanda Anisimova (8^) e poco meno di mille quelli da Zheng Qinwen. Purtroppo si allontana la possibilità di essere tra le prime 8 del seeding a New York. In chiave race l’azzurra è 9^ a -300 circa da Rybakina.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio di Jasmine PAOLINI contro Maria Sakkari nel WTA 1000 di Cincinnati, si gioca alle 17 per un posto in sedicesimi di finale. Vi aspettiamo!