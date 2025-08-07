Tennis
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Jasmine Paolini è l’unica azzurra inserita tra le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra usufruirà di un bye all’esordio, poi affronterà la vincente del match tra la qualificata russa Kamilla Rakhimova e l’ellenica Maria Sakkari.
Al terzo turno arriva il primo possibile incrocio con una testa di serie, nello specifico la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26, la quale però prima dovrà superare la vincente della sfida tra la lettone Anastasija Sevastova e la qualificata statunitense Emina Bektas.
Dagli ottavi il percorso di Paolini si fa estremamente complicato: all’orizzonte, infatti, ci sono l’ucraina Elina Svitolina o la ceca Linda Nosková, poi ai quarti la sfidante sulla carta sarebbe la statunitense Coco Gauff o, in seconda battuta, l’australiana Daria Kasatkina.
Qualora l’azzurra dovesse superare indenne questi ostacoli, in semifinale potrebbe incrociare una statunitense, dato che le favorite del seeding per il terzo quarto di tabellone sono Jessica Pegula ed Emma Navarro, infine in finale dalla parte alta potrebbe uscire una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek.
POSSIBILI AVVERSARI DI PAOLINI TURNO PER TURNO
Primo turno: bye
Secondo turno: Kamilla Rakhimova o Maria Sakkari
Terzo turno: Ashlyn Krueger o vincente Anastasija Sevastova-Emina Bektas
Ottavi: Elina Svitolina o Linda Nosková
Quarti: Coco Gauff o Daria Kasatkina
Semifinale: Jessica Pegula o Emma Navarro
Finale: Aryna Sabalenka o Iga Świątek