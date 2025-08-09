LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre attese a un esordio complicato contro la coppia americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Cincinnati che vede Sara Errani e Jasmine Paolini affrontare Caroline Dolehide e Sofia Kenin.

Per le azzurre un confronto che serve a cercare una buona ripartenza, dopo che la supersfida contro Krejcikova/Ostapenko a Montreal non ha avuto esattamente gli effetti sperati dalle due dirette interessate. Il tutto contro una coppia che le sue insidie le nasconde, in particolare dalla parte di Dolehide.

La ventiseienne dell’Illinois ha preso in mano solo di recente la situazione con Kenin, e i risultati hanno dato loro ragione a Montreal visto che sono arrivate in semifinale (e hanno inanellato ulteriori cose positive), ma parliamo di una giocatrice che, specialmente con Desirae Krawczyk e con Storm Hunter, ha saputo creare ottime intese e risultati tra 2024 e 2025.

Quanto a Kenin, invece, non era stato ugualmente fortunato il connubio con l’ucraina Lyudmyla Kichenok, con cui i risultati non erano proprio arrivati. Un toccasana, insomma, l’unirsi a Dolehide, e c’è da ritenere che Errani/Paolini sappiano perfettamente cosa si ritrovino a dover mettere insieme.

Il match tra Errani/Paolini e Dolehide/Kenin si giocherà alle 17:00 sul Court 8. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!