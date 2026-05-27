Roland Garros, scatta il secondo turno: Paolini, Cinà e Sonego a caccia di conferme

L’agevole esordio del numero uno del mondo è stato archiviato con soddisfazione. Parigi continua però a tingersi d’azzurro. Il Roland Garros, secondo Slam stagionale, torna in campo per la quarta giornata di gare: saranno tre gli italiani a giocarsi il pass per i sedicesimi di finale.

Jasmine Paolini, dopo aver superato con personalità l’insidioso esordio con l’ucraina Dayana Yastremska, cerca ulteriori conferme contro Solana Sierra, numero 68 del ranking WTA. Il test contro l’argentina sembra veramente alla portata della numero uno d’Italia.

La toscana dovrà però alzare ulteriormente il livello della sua prestazione in vista dei prossimi impegnativi test: all’orizzonte potrebbero esserci infatti la romena Sorana Cirstea, recente semifinalista a Roma e la kazaka Elena Rybakina, numero due del mondo.

Confermare tutto quanto di buono esibito nella battaglia di domenica contro Opelka e superare un ostacolo insidioso per continuare la scalata nel ranking. Federico Cinà affronta l’olandese Jesper de Jong, giustiziere al primo turno dell’eterno Wawrinka. Il giovane siciliano, alla sua prima partecipazione nel tabellone principale di uno Slam, non vuole smettere di stupire per regalarsi i sedicesimi di finale con il vincente della sfida Khachanov-Trungelliti.

Il compito non è certamente dei più semplici, il carattere da indomito guerriero impone però di provarci fino all’ultima palla. Lorenzo Sonego, reduce dalla vittoriosa battaglia con il francese Pierre-Hugues Herbert, affronta lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24: in palio il pass per i sedicesimi di finale con il vincente della sfida Ruud-Medjedovic.

L’annunciato forfait del belga Alexander Blockx promuove Alex De Minaur al terzo turno e priva il pubblico di uno dei match probabilmente più attesi. Da seguire con attenzione il duello tra la stellina brasiliana Joao Fonseca e il giovane croato Dino Prizmic, autore dell’eliminazione di Djokovic a Roma. Il serbo, dopo le iniziali difficoltà nel match con Mpetshi-Perricard, affronta il secondo esame di francese e il suo torneo: sulla sua strada c’è infatti il giocatore transalpino Valentin Royer, numero 74 ATP che all’esordio ha superato il boliviano Hugo Dellien tre set a zero. L’esame, almeno sulla carta, più difficile spetta ad Alexander Zverev. Il tedesco sfida, infatti, il ceco Tomas Machac, talentuoso giocatore che al debutto ha eliminato il belga Zizou Bergs.