WTA Cincinnati 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini non affronteranno Dolehide/Kenin: cosa è successo nel torneo dell’Ohio

Cambio di programma per Sara Errani e Jasmine Paolini che oggi avrebbero dovuto affrontare nel primo turno del WTA1000 di doppio a Cincinnati la coppia americana formata da Sofia Kenin e Caroline Dolehide. Stando alle informazioni che arrivano dall’Ohio, il duo statunitense ha deciso di cancellarsi dal tabellone.

A questo punto le due campionesse olimpiche sono in attesa di capire se ci sarà una nuova coppia che avrà accesso al main draw del torneo americano oppure se nessun duo dovesse “firmare” la propria presenza, le due azzurre avrebbero libero accesso al turno successivo.

Una situazione un po’ particolare quindi, in un 1000 importante per sondare la condizione in vista degli US Open ormai imminenti. Sul cemento le due azzurre quest’anno non hanno particolarmente brillato e, in generale, il loro modo di giocare non rende come accade sulla terra, ricordando il titolo conquistato al Roland Garros in quest’annata.

Per Paolini, poi, si tratta sempre di comprendere come e quanto quest’ulteriore impegno, oltre al singolare, vada a inficiare sulle sue prestazioni in singolare, viste le recenti difficoltà che la toscana sta incontrando lungo il suo percorso nel massimo circuito internazionale.