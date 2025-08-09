Perché Jannik Sinner gioca con la manica a Cincinnati: la spiegazione del n.1

Jannik Sinner ha fatto il proprio esordio al Masters 1000 di Cincinnati, fronteggiando al secondo turno il poco temibile Daniel Galan. Il numero 1 del numero ha incominciato il cammino sul cemento statunitense, il rivale colombiano non dovrebbe creare particolari grattacapi e il fuoriclasse altoatesino punta a raggiungere rapidamente il terzo turno del torneo di cui è campione. La partita di questa sera era molto attesa perché il 23enne non giocava un incontro ufficiale dal 13 luglio, giorno in cui trionfò a Wimbledon.

In occasione del terzo Slam della stagione si era infortunato al gomito destro durante l’ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, dove perse i primi due set e riuscì ad avere la meglio in seguito al ritiro dell’avversario. Dopo quello spavento iniziò ad adottare la manica al braccio e infilò in rapida successione i successi contro lo statunitense Ben Shelton, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, alzando così al cielo il trofeo sui sacri prati.

Si pensava che dopo quasi un mese non ci fosse più bisogno dell’ausilio di quel capo, ma Jannik Sinner ha deciso di continuare a utilizzarlo e infatti anche stasera lo indossa contro Galan. Il numero 1 del mondo non è infortunato e non ha dolori all’articolazione, ma ha optato di proseguire nell’impiego della manica per un motivo spiegato qualche giorno fa in conferenza: “Il gomito non fa male, ma mi piace la sensazione che dà la manica. Dà un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. L’avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta“.