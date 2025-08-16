MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez sempre più in fuga, 3° Bagnaia distante
Marc Marquez ha vinto anche la gara breve di Spielberg ed ha allungato ulteriormente in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP: il fuoriclasse spagnolo può fare affidamento su 123 punti di vantaggio nei confronti del fratello Alex, mentre Francesco Bagnaia è sempre più attardato e accusa un distacco di 180 punti. Alle spalle del due-volte iridato in top-class si trovano Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint GP Austria)
1 Marc MARQUEZ 393
2 Alex MARQUEZ 270
3 Francesco BAGNAIA 213
4 Marco BEZZECCHI 162
5 Fabio DI GIANNANTONIO 144
6 Franco MORBIDELLI 139
7 Pedro ACOSTA 131
8 Johann ZARCO 110
9 Fabio QUARTARARO 102
10 Fermin ALDEGUER 101
11 Brad BINDER 73
12 Maverick VIÑALES 69
13 Raul FERNANDEZ 66
14 Luca MARINI 52
15 Enea BASTIANINI 52
16 Jack MILLER 51
17 Ai OGURA 51
18 Alex RINS 42
19 Joan MIR 32
20 Takaaki NAKAGAMI 10
21 Jorge MARTIN 9
22 Lorenzo SAVADORI 8
23 Pol ESPARGARO’ 8
24 Augusto FERNANDEZ 6
25 Miguel OLIVEIRA 6
26 Somkiat CHANTRA 1
27 Aleix ESPARGARO’ 0