MotoGP, si parte con qualifiche e Sprint Race a Buriram: inizia il duello Bagnaia-Marquez

Si inizia a fare sul serio nel fine settimana del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram ci attende un sabato da vivere tutto d’un fiato. Una giornata nella quale saranno consegnati i primi punti della stagione e che, soprattutto, inizierà a darci qualche conferma ulteriore sui reali valori in pista.

L’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin, si farà sentire, ma lo spagnolo dell’Aprilia, com’è ben noto, si è infortunato ad una mano in allenamento, proprio quando stava recuperando dagli acciacchi dei test pre-stagionali di Sepang. In poche parole, il modo peggiore per iniziare la stagione per il pilota che potrà sfoggiare il numero 1 sul cupolino.

Quale sarà il programma del sabato di Buriram? Alle ore 04.50 italiane (le ore 10.50 italiane) prenderanno il via le qualifiche, che consegneranno la prima pole position del campionato, mentre alle ore 09.00 sarà la volta della Sprint Race. 13 giri elettrizzanti che ci diranno parecchio anche in vista della gara lunga di domani.

Per quanto visto nella giornata di ieri tutto dovrebbe riassumersi tutto in un duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia per quanto riguarda la pole position (anche se l’italiano dovrà passare dalla Q1), con possibili inserimenti dei colleghi marchiati Ducati. Attenzione, però, a Pedro Acosta con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha a caccia di conferme e Marco Bezzecchi con l’Aprilia. La Sprint Race, poi, andrà di conseguenza con la prima “bandierina” nel derby Ducati Factory in palio…