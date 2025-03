MotoGP, Marc Marquez centra la pole a Buriram davanti al fratello Alex, Bagnaia in prima fila

Un vero e proprio derby in famiglia. Marc Marquez piega la resistenza di suo fratello Alex e conquista la pole position del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram, incandescente per le alte temperature di questo periodo, abbiamo assistito a qualifiche davvero intense, con le Ducati che, ancora una volta, hanno monopolizzato l’intera prima fila (per la 21a volta nella storia).

Il risultato finale non ha sorpreso, anzi. Tutto è andato come ci si immaginava. Marc Marquez (Ducati Factory) ha centrato la pole position (la 95a della sua carriera) con il tempo di 1:28.782, distanziando di 146 millesimi suo fratello Alex (Ducati Gresini), mentre completa la prima fila Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 173 millesimi, dopo aver messo in mostra un miglioramento significativo nel corso della FP2. Una curiosità: era dal 1977 che due fratelli non si piazzavano entrambi nella prima fila di un GP.

Quarta posizione per l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 308 millesimi dalla vetta, quinta per il sorprendente rookie nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 352, mentre chiude la seconda fila Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 389. Settimo tempo per lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 538 millesimi, senza aver mai trovato il guizzo giusto nella sua Q2, ottavo per il suo connazionale Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 585, quindi chiude la terza fila Marco Bezzecchi (Aprilia) a 599, autore anche di una caduta nelle battute conclusive.

Non va oltre la 10a posizione Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 607 millesimi da Marc Marquez, 11a per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) a 640, mentre è 12° il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 827. Si ferma in 13a posizione un dolorante alla spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46), beffato per soli 51 millesimi al termine della Q1 da Jack Miller, quindi è 16° Luca Marini (Honda HRC). Solamente 20° Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), quindi 22° Lorenzo Savadori (Aprilia).

Ora tutta l’attenzione si sposta in direzione della Sprint Race che prenderà il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) con 13 giri da vivere tutti d’un fiato.