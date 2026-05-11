MotoGP, GP Catalogna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 15-17 maggio a Barcellona

Nel week end dell’15-17 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Barcellona, per il GP di Catalogna. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in terra catalana piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante.

In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da un solo punto, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate.

In questo discorso vorrà inserirsi Francesco Bagnaia. La Ducati ufficiale ha perso per questo week end Marc Marquez, costretto a saltare anche la gara domenica in Francia per la caduta nella Sprint. Operatosi al piede e alla spalla, l’asso iberico darà priorità al recupero, mentre Pecco cercherà di tenere alto il vessillo di Borgo Panigale.

Il GP di Catalogna, appuntamento del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 16 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 17 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 16 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

Domenica 17 maggio

*Ore 14.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 15.15, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 17.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

*orari soggetti a variazioni