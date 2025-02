MotoGP, Marquez mette subito in chiaro le cose. Partenza in salita a Buriram per Bagnaia

Il Mondiale MotoGP 2025 è cominciato ufficialmente quest’oggi con le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, tappa inaugurale della nuova stagione. Il venerdì di Buriram ha riservato qualche colpo di scena, in primis l’esclusione dai primi dieci di uno sfortunato Francesco Bagnaia che dovrà dunque passare dal Q1 domani in qualifica.

Pecco ha iniziato il weekend sul Chang International Circuit in modalità diesel, come ci ha già abituato spesso e volentieri in passato, faticando a trovare il giusto feeling con la moto nei primi run e salendo di colpi progressivamente nel corso della giornata. In questo caso il torinese del team factory Ducati ha prolungato più degli altri il lavoro con gomme usate in ottica gara, ritrovandosi virtualmente fuori dalla top10 a pochi minuti dalla fine del turno di pre-qualifica.

Con pochi giri a disposizione per salvarsi, il tre volte campione del mondo si è messo da solo in una posizione scomoda pagandone poi le conseguenze a causa di due episodi sfavorevoli: una bandiera gialla ‘fantasma’ (errore della Race Direction) ed il traffico (Morbidelli lo ha ostacolato in piena traiettoria, rimediando una penalità di 3 posizioni in griglia per domenica).

Bagnaia ha dimostrato comunque un buon passo e ha le carte in regola per raggiungere gli altri big in Q2, giocarsi un posto in prima fila e poi lottare per il podio sia nella Sprint che nella gara lunga. Certo, Marc Marquez ha completato un venerdì molto solido e sembra l’uomo da battere in Thailandia per quanto visto sin qui a livello di ritmo con la Ducati GP25 ufficiale, ma oltre a Pecco proveranno ad inserirsi là davanti anche l’altro ducatista Alex Marquez, la KTM di uno scatenato Pedro Acosta e l’Aprilia di un convincente Marco Bezzecchi.