Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2025: risultati e classifica qualifiche

Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 09.00 italiane) di oggi che per il GP di domani.

Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare dopo le iniziali difficoltà delle prove libere di ieri. Pecco nel day-1 non aveva iniziato bene, prendendo una strada sull’assetto sbagliata. Nel corso delle pre-qualifiche la situazione sembrava migliorata, ma sappiamo cosa è accaduto con la questione “bandiera gialla”. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare.

Una p.1 in cui Marc Marquez era tra i candidati alla pole per quanto fatto vedere in termini di continuità. La consistenza dello spagnolo si è rivelata un marchio di fabbrica nel corso di questo fine-settimana e la sua capacità di essere esplosivo al tempo stesso era da temere in vista del time-attack. C’era curiosità anche su eventuali inserimenti da parte di Alex Marquez e di Marco Bezzecchi, con il romagnolo che sull’Aprilia ha fatto vedere cose interessanti.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2025

Q1

1. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:29.180

2. Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1:29.186

3. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1:29.237

4. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.468

5. Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:29.484

6 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1:29.532

7. Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1:29.587

8. Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1:29.701

9. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1:29.733

10. Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1:29.916

11. Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:30.076

12. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:30.630