ATP Cincinnati 2025: tutti gli italiani nel tabellone principale e chi giocherà le qualificazioni

Saranno 9 gli italiani al via, tra main draw e qualificazioni, del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti: in 7 hanno assicurato l’accesso al tabellone principale, mentre in 2 tenteranno di acciuffare uno dei 12 posti in palio nel tabellone cadetto.

Ben 4 dei 7 azzurri nel main draw dovrebbero essere inseriti tra le teste di serie, e dunque riceveranno un bye, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre partiranno dal primo turno Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Sono 2, invece, gli azzurri che disputeranno le qualificazioni, ovvero Luca Nardi, che dovrebbe far parte dei giocatori protetti dal seeding, e Matteo Gigante, che è riuscito ad entrare nel tabellone cadetto grazie alle diverse cancellazioni dovute a forfait e wild card assegnate.

ITALIANI ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2025

TABELLONE PRINCIPALE

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Mattia Bellucci

QUALIFICAZIONI

Luca Nardi

Matteo Gigante