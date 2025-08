Il n.1 dell’open del Canada, che approda ai quarti per ritiro di Francisco Cerundolo sul 6-4 1-0, lancia un’altra stoccata ai tornei da 12 giorni nel podcast Nothing Major ❌ Giornata amara per Rune e Ruud, entrambi eliminati. ❌ Fuori anche Coco Gauff a Montreal, dove si fermano Errani e Paolini. Niente n.1 nella race Tutti gli aggiornamenti e i retroscena in diretta alle 9:30 su TennisMania! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nulla! #Tennis #CanadaOpen2025 #ATP #WTA #TennisMania #Cerundolo #Rune #Ruud #Gauff #Paolini #Errani #Podcast #NothingMajor