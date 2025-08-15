Clamoroso a Cincinnati: la rivelazione Atmane elimina Rune e sfiderà Sinner! Shelton schiacciasassi

La speranza è che la pioggia non influisca e consenta di portare a termine il programma senza intoppi. Il torneo ATP di Cincinnati propone i quarti di finale della parte alta e l’ultimo match degli ottavi come menù della decima giornata di gare. Jannik Sinner domina il quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime e affronterà in semifinale la rivelazione francese Terence Atmane. Ben Shelton approda ai quarti di finale.

Jannik Sinner sfata finalmente il tabù e supera uno dei pochi giocatori contro cui non aveva ancora vinto una partita. Il numero uno del mondo demolisce 6-0 6-2, in un’ora e undici minuti, il canadese Felix Auger-Aliassime e compie così un altro passo importante verso la difesa del titolo. L’ italiano, che ottiene la venticinquesima vittoria consecutiva sul cemento, sfiderà in semifinale Terence Atmane.

Il francese, proveniente dalle qualificazioni, domina 6-2 6-3, in un’ora e tredici minuti, il danese Holger Rune, testa di serie numero sette. Il numero 136 del ranking ATP, rappresenta, senza dubbio, la grande rivelazione del torneo. Il transalpino rompe l’equilibrio iniziale quando, al termine di un lunghissimo quarto gioco, firma il break del 3-1 alla quinta opportunità e chiude i conti nell’ottavo game quando toglie nuovamente il servizio al rivale per fissare il 6-2 del primo parziale. Nel secondo set Rune tenta la reazione, parte meglio e si porta sul 2-0; il suo avversario risponde però con prontezza impattando sul 2-2. Sul 3-3 Atmane cambia passo, conquista tre giochi di fila e chiude il match sul 6-3 a proprio favore.

Continua la cavalcata di Ben Shelton. Il vincitore del Masters 1000 di Toronto prolunga la sua striscia di vittorie consecutive, piega 6-4 6-4, in un’ora e ventuno minuti, il ceco Jiri Lehecka e guadagna così il pass per il super match dei quarti di finale contro Alexander Zverev. Il parziale di apertura segue l’andamento dei turni di battuta e si risolve in volata: lo statunitense opera il break nel nono gioco e tiene a zero il turno di battuta del 6-4. Nella seconda frazione di gioco Lehecka prova a partire forte, si porta sul 2-0 e detta i ritmi delle operazioni fino al 4-3, momento in cui Shelton accelera, conquista tre giochi di fila e chiude il match sul 6-4.