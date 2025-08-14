Jannik Sinner: “Credo di aver giocato un ottimo tennis, ho capito dove lavorare”

Jannik Sinner ha liquidato il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro si è qualificato per le semifinali e tornerà in campo sabato alle ore 21.00 italiane. Il numero 1 ATP è stato intervistato in campo subito dopo la conclusione del match.

L’analisi fatta a caldo da Sinner: “Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene. Ho servito bene, ma credo che la chiave sia stata la risposta. Ho cambiato qualcosina. So che è molto difficile giocare contro Auger-Aliassime perché si muove e serve bene, ma ci siamo preparati bene“.

Dopo due match in due giorni, ora Sinner tornerà in campo sabato: “Credo di aver giocato un ottimo tennis. Dopo un paio di match ho capito dove dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Il giorno di riposo sarà molto utile per me, vediamo chi affronterò. Sono riuscito ad alzare il livello“.