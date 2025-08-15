Sport in tvTennis
A che ora Paolini-Gauff, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Oggi, venerdì 15 agosto, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile del torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): l’unica azzurra ancora in corsa è Jasmine Paolini, che affronterà la statunitense Coco Gauff.
Il match sarà il quinto ed ultimo di giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida dell’azzurra si giocherà non prima delle ore 2.30 italiane di sabato 16 agosto: si tratta della quinta sfida tra le due, con il bilancio in parità sul 2-2.
La sfida tra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff del WTA 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA CINCINNATI 2025
Venerdì 15 agosto – P&G Center Court
Dalle ore 17.00 italiane
Iga Swiatek (Polonia, 3) – Anna Kalinskaya (Russia, 28)
A seguire
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Elena Rybakina (Kazakistan, 9)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Andrey Rublev (Russia, 9) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)
Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 16 agosto
vincente Shelton-Lehecka – Alexander Zverev (Germania)
Non prima delle ore 2.30 italiane di sabato 16 agosto
Jasmine Paolini (Italia, 7) – Coco Gauff (Stati Uniti, 2) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WTA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.