A che ora Paolini-Gauff, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 15 agosto, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile del torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): l’unica azzurra ancora in corsa è Jasmine Paolini, che affronterà la statunitense Coco Gauff.

Il match sarà il quinto ed ultimo di giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida dell’azzurra si giocherà non prima delle ore 2.30 italiane di sabato 16 agosto: si tratta della quinta sfida tra le due, con il bilancio in parità sul 2-2.

La sfida tra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff del WTA 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA CINCINNATI 2025

Venerdì 15 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 3) – Anna Kalinskaya (Russia, 28)

A seguire

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Elena Rybakina (Kazakistan, 9)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Andrey Rublev (Russia, 9) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 16 agosto

vincente Shelton-Lehecka – Alexander Zverev (Germania)

Non prima delle ore 2.30 italiane di sabato 16 agosto

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Coco Gauff (Stati Uniti, 2) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WTA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.