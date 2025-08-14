Quando giocherà Sinner la semifinale a Cincinnati? C’è il giorno di pausa! Programma, avversario, possibile orario, tv

Sabato 16 agosto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare del torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): tornerà in campo il numero 1 del seeding, Jannik Sinner.

L’azzurro affronterà il vincente del match tra il qualificato transalpino Terence Atmane e la testa di serie numero 7, il danese Holger Rune, che si affronteranno nel corso della notte italiana: la semifinale, invece, si giocherà sul P&G Center Court non prima delle ore 21.00 italiane.

La semifinale di Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – vincente Atmane-Rune – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

