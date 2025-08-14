Jasmine Paolini è tornata! Spazza via Krejcikova nella rivincita di Wimbledon e plana ai quarti a Cincinnati!

Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale anche nel tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra, numero 7 del seeding, liquida la ceca Barbora Krejcikova, che l’aveva battuta nella finale di Wimbledon 2024, con il nettissimo score di 6-1 6-2, maturato in appena un’ora e cinque minuti di gioco.

Domani l’azzurra affronterà la numero 2 del seeding e del mondo, la statunitense Coco Gauff nei quarti, ma già questa sera tornerà in campo per disputare il doppio in coppia con Sara Errani, dove nei quarti le azzurre sfideranno la statunitense Peyton Stearns e la ceca Marketa Vondrousova.

Nel primo set l’impatto con il match è tutto in favore dell’azzurra, che nel secondo game riesce a trascinare l’avversaria ai vantaggi e poi a strapparle il servizio alla terza occasione utile. Paolini per due volte conferma il break tenendo il servizio a zero, poi nel sesto game, alla seconda opportunità, strappa ancora la battuta alla ceca ai vantaggi, scappando sul 5-1, preludio all’epilogo, che arriva poco dopo, al primo set point, sul 6-1 in mezz’ora.

Nella seconda frazione l’avvio dell’azzurra è ancor più devastante, dato che il break arriva a quindici in apertura e viene replicato poco dopo a trenta nel terzo game. La ceca chiede il medical timeout, ma al ritorno in campo Paolini tiene la battuta e vola sul 4-0. L’azzurra difende senza tanti patemi anche gli ultimi due turni al servizio e la conclusione arriva inevitabile sul 6-2 dopo 35 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 59 punti contro i 36 della rivale, non concedendole palle break e sfruttandone 4 delle 8 avute a disposizione. La ceca dà una mano all’italiana commettendo ben 9 doppi falli, ma dal canto suo Paolini si attesta all’81% di punti vinti con la prima ed al 60% con la seconda.