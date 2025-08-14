Tennis
Sinner-Auger Aliassime 2-0, ATP Cincinnati 2025: video, highlights e sintesi
Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati in due set con lo score di 6-0 6-2, ed ha staccato il pass per le semifinali dopo un match dominato, concluso in un’ora ed un quarto di gioco.
Nel penultimo atto l’azzurro affronterà il vincente del match tra il qualificato transalpino Terence Atmane e la testa di serie numero 7, il danese Holger Rune, che si affronteranno nel corso della notte italiana, non prima delle ore 2.30.
Il match è previsto per sabato 16 agosto, non prima delle ore 21.00 italiane, dato che nella stessa giornata si disputerà anche l’altra semifinale e dunque la sessione serale, che inizierà a mezzanotte, verrà riservata ai giocatori che scenderanno in campo domani.
VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-AUGER ALIASSIME 2-0