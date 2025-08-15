Live SportLive TennisTennis
LIVE Paolini-Gauff, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: la rivincita di Roma può aprire scenari succulenti
Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida attesissima di quarti di finale che vede di fronte l’azzurra Jasmine PAOLINI e la statunitense Coco GAUFF, ci si gioca la semifinale del WTA 1000 di Cincinnati con vista sulla finale!
La rivincita della finale di Roma! Il torneo delle rivincite per l’azzurra, che ha liquidato in ottavi Krejcikova (rivale a Wimbledon 2024) e oggi sfida la fresca campionessa degli Open di Francia. Potrebbe effettivamente essere la rivincita, visto che agli Internazionali d’Italia si giocava sulla superficie migliore per l’azzurra, mentre oggi il match andrà in scena sul cemento velocissimo dell’Ohio, che a Gauff pare andare a genio.
Paolini tuttavia in questa settimana ha ritrovato il suo tennis, o quantomeno è tornata ad esprimersi ai livelli che ormai da lei ci si aspettano. Il quarto di finale raggiunto dà senz’altro tanto respiro all’azzurra, che vorrebbe vincere anche oggi per tornare a mettere nel mirino posizioni in classifica mondiale! Vincendo oggi infatti si porterebbe ad appena 3 lunghezze da un’altra finalista a Londra: Amanda Anisimova.
Nella race la situazione è leggermente più intricata perché Paolini si trova in 9^ posizione ma a -400 punti ‘mal contati’ da Elena Rybakina, che giocherà il 2° quarto di finale oggi contro la leader indiscussa del ranking Aryna Sabalenka. Vincendo oggi toglierebbe comunque 200 punti dal punteggio da recuperare per rientrare provvisoriamente nelle prime 8 della classifica dei 12 mesi, ammesso che la kazaka perda dalla bielorussa.
Per chi vince una rivale abbordabile sicuramente non testa di serie!