Jannik Sinner incredulo: “Non so cosa dire, non mi sento di aver vinto”

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon 2025 in virtù del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov: nella consueta intervista a fine match l’azzurro non ha nascosto il proprio dispiacere per quanto accaduto all’avversario, passando il turno nel modo peggiore.

L’azzurro è apparso visibilmente imbarazzato: “Non so cosa dire, è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato oggi. In passato è stato molto sfortunato negli ultimi 2 anni. E’ un buon amico, ci conosciamo bene. Gli auguro di recuperare più in fretta possibile. Non mi sento per niente un vincitore“.

Sinner ha fatto i migliori auguri all’avversario: “E’ un momento sfortunatissimo per tutti noi che lo abbiamo visto. Ha sempre avuto infortuni negli Slam, infortuni come questi sono terribili. Sappiamo quanto tiene a questo sport, è uno dei lavoratori migliori. Questo non è il finale che ci saremmo augurati. Facciamo un applauso a Grigor“.