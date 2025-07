Problema fisico per Jannik Sinner: entra il fisioterapista a Wimbledon. Tutto nasce da una caduta

AGGIORNAMENTO ORE 23.45

Jannik Sinner ha annunciato in conferenza stampa che si sottoporrà a degli esami per valutare le condizioni del gomito: “Non mi è sembrato un colpo duro, ma l’ho comunque sentito parecchio soprattutto al servizio e al dritto. Vediamo. Domani controlleremo per vedere com’è, faremo accertamenti. Vediamo.”

Non è iniziato nel migliore dei modi il quarto turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 per l’azzurro Jannik Sinner: il numero 1 del tabellone e del mondo è caduto nel primo game del match contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19.

L’azzurro ha accusato una botta al gomito destro nella caduta, ma ha disputato la prima ora di gioco senza dare segni apparenti di malessere. Al termine del quinto game del secondo set, durante il cambio di campo, invece, è intervenuto il fisioterapista.

Con una situazione di punteggio che lo vedeva sotto di un set ed un break, infatti, Sinner ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che ha poi trattato la parte interessata. Il tennista italiano, inoltre, nella circostanza ha assunto anche tre pillole, probabilmente degli antidolorifici.

Successivamente l’italiano si è toccato ripetutamente il gomito destro con la mano sinistra, visibilmente dolorante. Dopo aver perso i primi due set per 3-6, 5-7, il n.1 stava cercando di abbozzare una reazione rabbiosa, prima del clamoroso ritiro di Dimitrov avvenuto sul 2-2 a causa di un problema al pettorale destro.