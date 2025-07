Jannik Sinner avanza ai quarti senza vincere: drammatico ritiro per Dimitrov a Wimbledon. Il bulgaro era avanti 2-0

Si conclude nel modo più impossibile da definire l’ottavo di finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Avanti 6-3 7-5 2-2, infatti, il bulgaro si piega improvvisamente a terra per un fortissimo dolore alla spalla. Impossibile risolvere il problema sul campo, e così arrivano il ritiro e i quarti per il numero 1 del mondo in un’atmosfera ben oltre il limite del surreale. Tornerà dunque un Sinner-Shelton un anno dopo, ai quarti e non agli ottavi, ma nel modo in cui forse mai Jannik avrebbe voluto. Si tratta del quinto ritiro di fila consecutivo per Dimitrov in uno Slam: non era mai accaduto.

Partenza lenta e anche un po’ erratica di Sinner, che pure va sullo 0-30 nel primo game costringendo al recupero Dimitrov. Il numero 1 finisce a sua volta sotto 0-30, ma con un doppio fallo si ritrova sul 15-40 e poi subisce il break, poi confermato dal bulgaro che ha due armi: ace e cambi di ritmo. Sull’1-3 game lottato in cui Jannik guadagna una palla break, annullata da una prima vicino all’incrocio centrale. E ancora con il servizio Dimitrov tiene. I successivi game passano sostanzialmente silenti, tant’è che l’ex vincitore delle ATP Finals di fatto non incontra ostacoli verso il 6-3. E, va detto, riesce a giocare anche bene chiedendo parecchio al servizio.

La ripartenza di Sinner è di quelle brutte, con errori in serie e un doppio fallo che significano 0-40. E un altro errore regala il break a un Dimitrov che, dal canto suo, continua a essere perfetto. Sull’1-2 il bulgaro si trova a sbagliare un paio di palle, ma sul 15-30 arriva un inusuale rovescio in rete nello scambio centrale. Sul 2-3 Jannik chiama medical timeout per le conseguenze di una caduta all’inizio dell’intero match per la quale è sopravvenuto un problema al gomito, che gli fa male quando deve servire (in particolare in kick) o spingere. Viene tranquillizzato, ma nei game di risposta ancora non trova un vero avvicinamento a chance di recupero. Tutto questo fin quasi alla fine, perché il decimo game è uno di quelli da spettacolo di Jannik in risposta, e vale il controbreak del 5-5. Non è però finita: un errore, un nastro clamorosamente fortunoso per Dimitrov (che scivola male), una palla diabolica difficilmente gestibile e altro 0-40. Un’altra risposta che, oltre a essere profonda, rimbalza male regala al bulgaro il 5-6. Il game è una lotta, ma al terzo set point e su errore di Sinner, dopo 13 ace e un’ora e mezza lo svantaggio di Jannik è di due set. E, proprio in questo momento, viene chiuso il tetto.

Si ritorna a giocare con un game che Dimitrov rischia di veder sfuggire da 40-0, ma che riesce in un modo o nell’altro a risolvere. Proprio mentre il bulgaro serve l’ace del 2-2, però, il momento drammatico: cade a terra dolorante alla spalla. Corre immediatamente Sinner a soccorrerlo assieme allo staff medico. A Dimitrov viene accordato di poter uscire dal campo e cercare di capire la situazione, il tutto sotto lo sguardo anche di un Roger Federer preoccupatissimo nel Royal Box. Il tempo di uscire vale solo per il ritiro, per una delle situazioni tennistiche più assurde viste nella storia di questo sport.

Si potrebbe parlare di numeri, di statistiche, ma in questo caso appaiono inutili di fronte alla scena che si è appena vissuta, in modo sportivamente drammatico, sul Centre Court che sembrava pregustare tanti possibili scenari in arrivo. Si riassume tutto in un modo. Un tempo c’era l’usanza per i due giocatori di uscire assieme dal campo, sotto il Royal Box (con annesso inchino finché il protocollo lo prevedeva con o senza reali). Jannik Sinner ha deciso di accompagnare Grigor Dimitrov fin negli spogliatoi. Un segno di rispetto immenso per un giocatore tanto meraviglioso da veder giocare quanto tante, troppe volte bersagliato dalla sfortuna.