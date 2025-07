Pallanuoto, Mondiali 2025: i risultati dei quarti di finale. Il Settebello sfiderà la Grecia

Giornata dedicata agli ottavi di finale del torneo maschile ai Mondiali di pallanuoto 2025. In scena oggi le quattro partite dei playoff, con le compagini che hanno chiuso al secondo e al terzo posto nei rispettivi raggruppamenti.

Non ci sono stati pronostici ribaltati, anche se le partite sono state per la maggior parte lottate. Il Settebello affronterà la Grecia ai quarti di finale: tutto facile per gli ellenici con il Brasile. Situazione simile per il Montenegro con il Canada nell’ultimo incontro di giornata. Più sofferte le sfide di Ungheria (Romania battuta 15-11) e Serbia (vittoria sul Giappone 21-14).

Andiamo a scoprire tutti i risultati nel dettaglio.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE MONDIALI PALLANUOTO 2025

Venerdì 18 luglio

Serbia-Giappone 21-14 (5-2, 4-3, 9-3, 3-6)

Romania-Ungheria 11-15 (3-6, 3-2, 3-3, 2-4)

Brasile-Grecia 5-17 (0-2, 0-5, 4-5, 1-5)

Canada-Montenegro 10-22 (3-7, 0-5, 3-5, 4-5)