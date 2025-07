Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Proseguiremo il torneo per ottenere il massimo”

L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile dall’Ungheria, che si è imposta per 12-9: al termine del match hanno consegnato le proprie riflessioni ai microfoni del sito federale il commissario tecnico Carlo Silipo, il capitano Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli.

L’amarezza del CT azzurro, Carlo Silipo: “Abbiamo giocato molto bene nei primi due tempi, con grande applicazione difensiva e pazienza in attacco. Il terzo tempo è stato decisivo, ci è mancata forza in attacco ed abbiamo subito troppo, poi abbiamo provato a cambiare qualcosa a livello tattico per rientrare in partita, ci stavamo quasi riuscendo, però è emersa la qualità delle giocatrice ungheresi, soprattutto di Keszthely, che nei momenti importanti ci ha punito. Ci sono state anche situazioni arbitrali discutibili, ma bisogna esserne superiori. Abbiamo avviato un nuovo quadriennio olimpico, convocando ragazze di prospettiva con cui abbiamo già disputato anche la World Cup. Stiamo allargando il gruppo per crescere il più velocemente possibile in previsione dei prossimi impegni. Proseguiremo il torneo per ottenere il massimo“.

Il rammarico del capitano del Setterosa, Agnese Cocchiere: “Il gruppo ci teneva, ci ha creduto. Ci abbiamo messo cuore, anima, tutto. Ci dispiace, ma sono orgogliosa della squadra. L’Ungheria è squadra fortissima, guidata dalla giocatrice migliore al mondo, Keszthely. Noi siamo mancate in certe situazioni determinanti, da cui sicuramente impareremo. Cresceremo, ma c’è anche la consapevolezza che stiamo lavorando bene ed abbiamo aperto un buon percorso“.

La delusione di Chiara Ranalli: “Dispiace perché abbiamo commesso degli errori che avremmo potuto evitare, abbiamo giocato bene, ci siamo trovate, tatticamente siamo state abbastanza ordinate. Abbiamo la consapevolezza di poter affrontare tutti e poter battere tutti, ma chiaramente dobbiamo crescere. Siamo solo all’inizio“.