Italia-Grecia oggi in tv, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Oggi, domenica 20 luglio, tornerà in acqua il Settebello nella seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: alle ore 10.00 italiane, gli azzurri del CT Sandro Campagna sfideranno la Grecia nel match valido per i quarti di finale.

L’Italia nella prima fase ha vinto il Girone A ed ha ottenuto il passaggio diretto ai quarti di finale, riservato alle prime classificate, mentre gli ellenici, dopo aver chiuso al terzo posto nel Girone D, negli ottavi di finale hanno superato il Brasile, che era giunto secondo nel Girone C.

Il match tra Italia e Grecia, valido per i Mondiali 2025 di pallanuoto, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA MONDIALI PALLANUOTO

Domenica 20 luglio

10.00 Quarti di finale: Italia-Grecia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA MONDIALI PALLANUOTO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.