Griglia di partenza Superbike, GP Gran Bretagna 2025: Superpole di Razgatlioglu, secondo Bulega

A Donington si è disputata la Superpole valida per il GP della Gran Bretagna del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per il turco Toprak Razgatlioglu, che risulta il più veloce in 1’24.827, andando a precedere l’italiano Nicolò Bulega, secondo a 0.119, ed il britannico Alex Lowes, terzo a 0.147.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2025

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’24.827 7 170,733 276,2

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’24.946 0.119 0.119 6 170,494

3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’24.974 0.147 0.028 6 170,438 274,8

4 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’25.255 0.428 0.281 5 169,876 273,4

5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’25.347 0.520 0.092 8 169,693 276,2

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’25.532 0.705 0.185 8 169,326 274,1

7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’25.533 0.706 0.001 7 169,324 277,6

8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’25.562 0.735 0.029 7

9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’25.574 0.747 0.012 7

10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’25.588 0.761 0.014 7 169,215 276,9

11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’25.626 0.799 0.038 6 169,140 274,8

12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’25.785 0.958 0.159 7 168,827 276,2

13 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’25.861 1.034 0.076 7 168,677 274,1

14 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’25.914 1.087 0.053 5 168,573

15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’25.922 1.095 0.008 7

16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’25.953 1.126 0.031 8 168,497 274,1

17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’25.985 1.158 0.032 6 168,434 274,1

18 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’26.137 1.310 0.152 5

19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’26.174 1.347 0.037 6 168,065 272,7

20 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1’26.248 1.421 0.074 6 167,920 272,7

21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.730 1.903

22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.836 2.009 0.106 6 271,4

23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’26.908 2.081 0.072 7

24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’28.438 3.611 1.530 8