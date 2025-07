Superbike: Razgatlioglu strappa la pole a Donington. Bulega secondo

La sfida si rinnova. Sarà battaglia aperta in occasione della gara-1 valida per il GP della Gran Bretagna, quinto appuntamento del Campionato Mondiale di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito di Donington. Dopo una scoppiettante Superpole infatti Toprak Razagatlioglu ha conquistato la prima posizione in griglia, precedendo il nostro Nicolò Bulega, pronto a mordere partendo dalla seconda piazzola.

Nello specifico, il turco in sella alla BMW ha fermato il cronometro a 1:24.827, rifilando 119 millesimi al centauro italiano della Ducati Panigale V4R, il quale ha preceduto il padrone di casa Alex Lowes (bigotta K8996 Rimini), terzo a +0.147. Al ridosso della top 3 si sono piazzati invece Jonathan Rea (Yamaha YFZ R1), quarto a+0.428, e Sam Lowes (Ducati Panigale), quinto a +0.520.

Sono poi altri tre i portacolori azzurri in top 10. Stiamo parlando di Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1), sesto a +0.705. Ottavo invece Yari Montella (Ducati Panigale) con +0.735 subito seguito da Danilo Petrucci (Ducati Panigale), nono a +0.747. Decimo lo spento iberico Alvaro Bautista (Ducati Panigale) con +0.145.

Da menzionare poi Andrea Iannone (Ducati Panigale), quattordicesimo a +1.087, mentre Michael Rinaldi (Yamaha YZF R1) si è dovuto accontentare della ventunesima moneta con +5.655. Gara-1 si disputerà alle ore 15:00.