Superbike, Alex Lowes il più veloce nella FP1 di Donington ma Bulega e Razgatlioglu sono in scia

Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu si studiano ma è Alex Lowes ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Sul tracciato di Donington Park abbiamo assistito a 45 minuti di turno regolari, con il sole che ha dominato la scena (assieme a temperature estive per gli standard inglesi) e ha permesso ai piloti di girare senza problemi.

Come detto, quindi, Il miglior tempo del turno mattutino è stato messo a segno dal britannico Alex Lowes (bimota) in 1:26.544 con appena un millesimo su Nicolò Bulega (Ducati) cresciuto minuto dopo minuto in questa FP1, lavorando molto sulla sua moto in versione gara, mentre chiude al terzo posto Toprak Razgatlioglu (BMW) a 48 millesimi. In poche parole, i due grandi rivali di questo campionato sono nuovamente pronti a darsi battaglia.

Quarta posizione per un solido Danilo Petrucci (Ducati) a 439 millesimi dalla vetta, quinta per un positivo Andrea Iannone (Ducati) a 477 mentre è sesto il britannico Sam Lowes (Ducati) a 588. Settima posizione per il connazionale Ryan Vickers (Ducati) a 710, quindi in ottava l’ennesimo britannico Scott Redding (Ducati) a 716. Nona posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 838 millesimi, mentre completa la top10 Jonathan Rea (Yamaha) a 847.

Si ferma in 12a posizione Yari Montella (Ducati) a 876 millesimi, davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) 13° a 879. Chiude 17° Axel Bassani (bimota) a 1.099, mentre è solamente 19° Michael Ruben Rinaldi (Yamaha) 19° a 1.646.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA SBK 2025

1 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’26.544 15 +0.808 267 271 1’26.544

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’26.545 +0.001 15 +0.006 +0.163 +0.506 272 274 1’26.545

3 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’26.592 +0.048 15 PIT IN 207 272 1’26.592

4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’26.983 +0.439 17 +0.090 +0.274 +1.968 271 273 1’26.983

5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’27.021 +0.477 18 PIT OUT 278 1’27.021

6 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’27.132 +0.588 15 +0.109 +0.260 +0.928 269 274 1’27.132

7 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’27.254 +0.710 14 PIT OUT 273 1’27.254

8 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1’27.260 +0.716 18 +0.188 271 271 1’27.260

9 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’27.382 +0.838 12 +0.252 +0.630 +0.980 1’27.821 269 273 1’27.382

10 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’27.391 +0.847 14 PIT OUT 266 270 1’27.391

11 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’27.408 +0.864 16 +0.155 +6.051 271 1’27.408

12 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’27.420 +0.876 17 +0.147 +0.557 271 274 1’27.420

13 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’27.423 +0.879 21 +0.260 +0.657 +0.996 1’27.750 266 267 1’27.423

14 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’27.433 +0.889 18 +0.117 270 270 1’27.433

15 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’27.533 +0.989 16 +0.236 +0.726 276 1’27.533

16 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’27.545 +1.001 17 +0.097 267 269 1’27.545

17 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’27.643 +1.099 14 +0.232 262 271 1’27.643

18 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’27.672 +1.128 13 +0.206 268 271 1’27.672

19 12 RINALDI Michael Yamaha YZF R1 1’28.190 +1.646 15 +0.153 15 264 267 1’28.190

20 46 BRIDEWELL Thomas Honda CBR1000 RR-R 1’28.444 +1.900 10 +0.433 +1.067 264 266 1’28.444

21 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’28.472 +1.928 13 +0.398 +1.219 266 1’28.472

22 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’28.654 +2.110 15 +0.266 264 265 1’28.654

23 53 RABAT Tito Honda CBR1000 RR-R 1’29.178 +2.634 17 +0.500 259 264 1’29.178

24 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1’29.857 +3.313 16 +0.613 +1.491 262 263 1’29.857