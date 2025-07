Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole e gara-1, differita TV8 in chiaro

Oggi, sabato 12 luglio, seconda giornata del week end di Donington, tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito britannico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

LA DIRETTA LIVE DELLA SUPERBIKE ALLE 12.00 E ALLE 16.00

Il confronto per il campionato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu è il tema della stagione. Il pilota emiliano della Ducati è partito col piglio giusto in questo fine-settimana, stampando il miglior tempo della seconda sessione di prove libere e dando dimostrazione di avere un ottimo feeling in sella alla Panigale.

Da capire quali potranno essere i margini, anche rispetto all’attesa reazione di Toprak che, sulla sua BMW, non starà certo a guardare oggi e se ci dovrà essere battaglia il turco risponderà presente. Vedremo quali saranno gli competitorsi che riusciranno a inserirsi nel confronto.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Donington sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Max (205), mentre su Sky Sport Uno (201) si potrà seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

