Superbike, Donington barometro del Mondiale? Bulega e Razgatlioglu vicinissimi, il round britannico segnerà la direzione del titolo

Mondiale Superbike 2025, inizia la seconda parte della stagione. Sei appuntamenti agonistici in archivio, altrettanti ancora da disputare, a cominciare da quello dell’imminente fine settimana, durante il quale i centauri saranno impegnati nell’autodromo di Donington, in Gran Bretagna. Si ricomincia da 9, ovverosia dai punti che separano Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu nella classifica generale.

Dopo Cremona, l’italiano appariva lanciatissimo verso la conquista del titolo. Il turco ha però reagito vigorosamente, rintuzzando quasi interamente il distacco accumulato in precedenza, complice anche uno sfortunato “zero” dell’emiliano, abbattuto da un avversario nella Superpole Race di Misano. Al riguardo, senza dubbio il pilota della Ducati ha accumulato un credito con la sorte superiore a quello che può vantare l’anatolico, visti i tre ritiri incassati per colpe non sue.

La partita è tutta da giocare e aperta a qualsiasi soluzione. In uno scenario in cui Bulega e Razgatlioglu sono due spanne sopra tutti i rivali, è evidente come, in gare lineari, siano destinati ad arrivare sempre primo e secondo, oppure secondo e primo. Qualsiasi ritiro e qualsivoglia imprevisto può spostare gli equilibri più di quanto non possa fare uno scontro diretto tra l’uno e l’altro. Ci si muove sul filo del rasoio, in questo duello per l’Iride 2025.

Si vedrà se ci sarà qualche “elemento di disturbo”, magari un protagonista occasionale in grado di fare da ago della bilancia estemporaneo, anche solo per una giornata. Oppure se subentrerà qualche fattore incontrollabile dall’uomo, come le condizioni meteo (in Inghilterra non ci sono mai certezze in merito), oppure se si paleserà la più umana delle dinamiche, ovverosia l’errore, sempre malignamente in agguato quando si viaggia al limite.

Lunedì si tireranno le somme e Donington farà da barometro del Mondiale. Una nuova tappa favorevole a Razgatlioglu sancirebbe come il vento vincente abbia cominciato a spirare verso la Turchia. Viceversa, un round amico di Bulega rafforzerebbe la sua posizione nel ruolo di favorito principale al successo iridato 2025 che molti addetti ai lavori gli riconoscono.