Dove vedere in tv Italia-Croazia, Hopman Cup 2025: orari, programma, streaming, chi giocherà

L’Italia affronterà la Croazia nel match d’apertura della Hopman Cup, la competizione per Nazionali miste che si disputerà a Bari. Sarà la Fiera del Levante presso il capoluogo pugliese a ospitare la manifestazioni tennistica che vede coinvolte sei squadre, suddivise in due gironi: le due vincitrici accederanno alla finale che metterà in palio il trofeo. Ogni compagine è composta da un uomo e una donna, che disputeranno i singolari al meglio dei due set su tre, a seguire si giocherà anche un doppio misto.

Il Bel Paese sarà rappresentato da Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti, che incroceranno la Croazia nella giornata di mercoledì 16 luglio (a partire dalle ore 17.30). Bronzetti aprirà le danze sul Campo Centrale incrociando la temibilissima Donna Vekic, mentre a seguire toccherà a Cobolli contro il poco quotato Duje Adjukovic prima del doppio misto tra le due coppie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, incontro valido per la Hopman Cup di tennis. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA, HOPMAN CUP 2025

Mercoledì 16 luglio

Ore 17.30 Singolare femminile: Lucia Bronzetti vs Donna Vekic

A seguire Singolare maschile: Flavio Cobolli vs Duje Adjukovic

A seguire Doppio misto: Bronzetti/Cobolli vs Vekic/Adjukovic

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA HOPMAN CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.