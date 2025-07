Chi parteciperà alla Hopman Cup 2025? Cobolli e Bronzetti sfidano avversari di rango. Ma i punti per il ranking…

La Hopman Cup 2025 di tennis, tradizionale torneo a coppie miste per Nazioni si disputerà da mercoledì 16 a domenica 20 luglio a Bari: i 6 Paesi partecipanti schierano un uomo ed una donna, ed ogni tie sarà composto da un singolare femminile, un singolare maschile ed il doppio misto. Non saranno in palio punti per i ranking ATP e WTA.

Le 6 squadre sono state suddivise in due gironi da tre: l’Italia, che schiererà Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, è stata inserita nel Gruppo B. Gli azzurri giocheranno contro la Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic mercoledì 16 alle ore 17.30 e contro la Francia di Chloé Paquet e Richard Gasquet venerdì 18 alle ore 17.30.

Nel Gruppo A, invece, sono inseriti il Canada di Bianca Andreescu e Félix Auger-Aliassime, la Grecia di Despina Papamichail e Stefanos Tsitsipas, e la Spagna di Marina Bassols Ribera e Roberto Bautista Agut. Le vincitrici dei due raggruppamenti si affronteranno nella finale di domenica 20 luglio alle ore 17.30.

SQUADRE E GIOCATORI HOPMAN CUP 2025

GRUPPO A

CANADA

Bianca Andreescu

Félix Auger-Aliassime

GRECIA

Despina Papamichail

Stefanos Tsitsipas

SPAGNA

Marina Bassols Ribera

Roberto Bautista Agut

GRUPPO B

ITALIA

Lucia Bronzetti

Flavio Cobolli

FRANCIA

Chloé Paquet

Richard Gasquet

CROAZIA

Donna Vekic

Duje Ajdukovic