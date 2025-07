Jasmine Paolini non giocherà la Hopman Cup 2025: definita la sostituta per l’Italia

Rinuncia importante in casa Italia verso la Hopman Cup che si disputerà a Bari settimana prossima. Gli azzurri avrebbero dovuto schierare un pezzo grosso come Jasmine Paolini, che però ha deciso di rinunciare alla competizione.

Le sue parole: “Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo dirvi che quest’anno non potrò essere presente a Bari per la Hopman Cup. Ho bisogno di recuperare per un infortunio al ginocchio: il mio corpo ha bisogno di un pochettino di tempo. Però so che allo stesso tempo sono felice di annunciarvi che la mia compagna di squadra Lucia Bronzetti, con la quale abbiamo vinto l’anno scorso la Billie Jean King Cup, sarà al fianco di Flavio Cobolli. Sono sicura che faranno del loro meglio e ce la metteranno tutta per portare l’Italia alla vittoria. Io li sosterrò da casa e spero che tutti voi andiate alla Fiera del Levante, dal 16 al 20 luglio: sarà sicuramente una settimana di tennis super positiva, speciale, fantastica, quindi mi raccomando sosteniamoli. Forza azzurri e forza Italia”.

Sarà dunque Lucia Bronzetti a sostituire la numero cinque del mondo. Bronzetti, classe 1998, è stata eliminata al secondo turno a Wimbledon e in questi giorni è impegnata al Nordea Open in Svezia. Con lei, come detto, Flavio Cobolli, reduce dall’eccellente quarto di finale con Novak Djokovic sull’erba inglese.

Prima sfida per gli azzurri il 16 luglio contro la Croazia di Donna Vekic e Borna Coric.