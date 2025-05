Quando gioca Sinner a Roma: data e possibile orario. Sarà derby? Si scopre l’avversario

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 10 maggio. Il numero 1 del mondo ritornerà in campo dopo aver scontato i tre mesi di squalifica e disputerà il secondo torneo stagionale dopo aver vinto gli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino attende ancora di sapere l’identità del proprio avversario e anche l’orario in cui sarà chiamato a debuttare sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

L’azzurro conoscerà il proprio rivale nella giornata di domani (giovedì 8 maggio): sarà il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e Federico Cinà. Il 24enne sudamericano, numero 99 del mondo e grande specialista del mattone tritato, partirà con i favori del pronostico contro la grande promessa del tennis tricolore, 18enne siciliano che si è issato al 323mo posto del ranking ATP ed è in grande ascesa.

Jannik Sinner se la dovrà dunque vedere contro l’argentino oppure ci sarà un avvincente derby contro il ribattezzato Pallino per meritarsi l’approdo al terzo turno da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio in cui lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina attende il vincente di de Jong-Shevchenko. L’ordine di gioco verrà comunicato soltanto venerdì 9 maggio, ma Jannik Sinner potrebbe giocare sabato sera, in un momento di grande ascolto e con la diretta tv in chiaro sui canali Rai.

QUANDO GIOCA SINNER A ROMA

Debutterà al secondo turno nella giornata di sabato 10 maggio. L’ordine di gioco e l’orario verranno definiti il giorno prima, ma è probabile che venga collocato in serata.

CHI AFFRONTERÀ JANNIK SINNER A ROMA?

Il vincente del confronto tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone, in programma giovedì 8 maggio.