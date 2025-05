Arnaldi-Bautista Agut, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Il cammino di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis inizierà giovedì 8 maggio: nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma, l’azzurro sarà opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il match aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale e si giocherà a partire dalle ore 11.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due tennisti. La sfida sarà l’unica che verrà trasmessa anche in chiaro tra quelle del torneo maschile.

Il match tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Giovedì 8 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Matteo Arnaldi (Italia) – Roberto Bautista Agut (Spagna) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

