WTA Madrid 2025, Aryna Sabalenka affronta Coco Gauff per il titolo

Siamo giunti all’ultimo atto, è il momento di entrare in campo per il match che assegna il titolo. Nell’atto conclusivo del torneo WTA di Madrid la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del ranking, affronta sul Manolo Santana Stadium la statunitense Coco Gauff, numero quattro della classifica.

I precedenti tra le due giocatrici premiano la statunitense per 5-4. Il primo confronto risale ai sedicesimi del torneo di Lexington 2020, incontro terminato con la vittoria di Gauff per 7-6(4) 4-6 6-4. Le due giocatrici non si trovano faccia a faccia dalle semifinali delle WTA Finals 2024, sfida terminata con il successo dell’americana per 7-6(4) 6-3. Nelle ultime quattro occasioni in cui si sono incrociate il bilancio è in perfetta parità:2-2.

La testa di serie numero uno, alla quarta finale sulla terra spagnola con due vittorie e la sconfitta dello scorso anno contro Swiatek, insegue il terzo titolo stagionale. Abbastanza netto il cammino compiuto fin qui dalla giocatrice bielorussa che ha perso l’unico set nei sedicesimi di finale contro la belga Elise Mertens e ha dovuto salvare tre palle per allungare la partita al terzo nei quarti contro l’ucraina Marta Kostyuk.

Sembra aver ritrovato una luce che sembrava smarrita la giocatrice statunitense. L’inizio di stagione non è stato certamente all’altezza degli standard di rendimento abituali, l’auspicio è che il torneo iberico possa rappresentare l’inizio di una netta inversione di tendenza per una giocatrice in possesso di enormi potenzialità. Completare con il primo titolo del 2025 un torneo iniziato con il 6-0 subito nel primo set dei trentaduesimi contro l’ucraina Dayana Yastremska renderebbe straordinario il cammino compiuto. Gauff, archiviato il piccolo incidente di percorso, ha letteralmente spazzato via le rivali travolgendo in semifinale la polacca Iga Swiatek, seconda favorita del seeding.