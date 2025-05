Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si allenano a Montecarlo: prosegue la preparazione per Roma

La preparazione prosegue. Jannik Sinner si sta dando un gran da fare sui campi di Montecarlo per arrivare pronto agli Internazionali d’Italia. Il termine della sua sospensione per la vicenda “Clostebol” è ormai prossima e gli allenamenti in campo sono sempre più funzionali a quello del rientro nel massimo circuito.

Non si sa quale sarà la condizione in cui si troverà il n.1 del mondo, per la particolarità della sua situazione: rimanere lontano dall’agonismo puro per le ragioni citate, non avendo infortuni, è un’eventualità particolarmente rara. Di conseguenza, un bel punto di domanda accompagnerà Jannik in vista del suo esordio nel torneo del Foro Italico.

In questi giorni Sinner si sta allenando con Lorenzo Sonego. I due, legati anche da un’amicizia, stanno cercando di trovare il giusto feeling col mattone tritato, col piemontese che dopo il grande risultato degli Australian Open (quarti di finale) ha fatto un po’ di fatica a trovare le giuste sensazioni.

Di conseguenza, entrambi vanno in cerca delle risposte prima del torneo nella Capitale. Il 5 maggio è previsto il sorteggio che definirà il percorso di tutti i partecipanti, in un evento in cui non ci sarà il serbo Novak Djokovic, mentre sulla partecipazione dello spagnolo Carlos Alcaraz ci sono ancora dei dubbi.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-SONEGO MONTECARLO