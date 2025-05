Puppo: “Musetti può battere Draper se…Vedo un italiano vincitore a Roma”

Tempo di analisi dopo quanto è accaduto ieri nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, Lorenzo Musetti ha centrato l’obiettivo e si è imposto contro il canadese Gabriel Diallo in due set. Per la prima volta in carriera ha raggiunto il penultimo atto nel torneo spagnolo ed è atteso in serata al difficile match contro il britannico Jack Draper (n.5 del seeding).

Dario Puppo ha espresso le proprie idee nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. “Ieri Musetti ha fatto una cosa importante, dopo un set giocato non bene. Si è messo lì ordinato e ha concesso solo un errore gratuito. Poi Diallo ha fatto un disastro. Sono andato a vedere in quale caso Lorenzo abbia vinto quattro partite nello stesso torneo, senza perdere set, ed è stato a Napoli nel 2022 e alle Olimpiadi l’anno scorso. Se si prende quel riferimento, sulla terra lui performa, ricordando anche Umago“.

Il telecronista di Eurosport è convinto delle possibilità del toscano: “Io dico che vincerà stasera. Il problema è che deve farsi trovare pronto dall’inizio. Nel primo set credo che Draper partirà forte. Se la vince, chiude in tre parziali. Deve portarlo nella lotta. La difficoltà è anche quella che il britannico ti costringe a degli schemi diversi, non solo perché è mancino. Lui fa saltare tanto la palla. Una partita brutta, come quella di ieri, penso che possa aiutare l’italiano“.

Sull’analisi, Puppo ha aggiunto: “Il contesto di Madrid è particolare. A prescindere da quello che succede stasera, Lorenzo arriverà a Roma con buone possibilità. Non sono d’accordo che Draper sia tra i primi tre del mondo sulla terra, non basta quanto stiamo vedendo nella capitale spagnola. Se dovesse giocare al Foro Italico di sera, farà molta fatica. Detto questo, ho affrontato già un discorso sul fatto che un italiano possa essere favorito per gli Internazionali d’Italia. Musetti è sulla terra 10 vittorie e una sola sconfitta nel 2025“.

L’esito dell’evento in Spagna poi sarà interessante anche in relazione a una statistica: “Senza Jannik Sinner, ci sono stati 16 vincitori diversi in questo particolare lasso di tempo. Una tendenza che può continuare qualora Draper non vincesse alla Caja Magica. A Indian Wells, il britannico è stato spaventoso, sulla terra per me no e credo che finora non abbia ancora affrontato un test probante“.