Monaco: “Draper un mostro, Musetti deve portarlo nella sua ragnatela. Tyra Grant? Spero una inversione di tendenza”

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, si è pronunciato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, sui temi d’attualità. Il focus è stato sul torneo di Madrid e Lorenzo Musetti è ancora in ballo per qualcosa di molto importante. Il toscano, vittorioso ieri contro il canadese Gabriel Diallo, ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali del 1000 iberico e oggi affronterà il britannico Jack Draper, avversario decisamente complicato.

“I risultati sono eccezionali, però ieri ho visto una partita molto deludente da parte di Musetti. L’altro era la copia sbiadita che avevo apprezzato contro Dimitrov. Anche perché era uno sport diverso: il bulgaro, in maniera del tutto insensata, rispondeva troppo da vicino, mentre Musetti sulla riga della prima fila…È entrato molto spento in campo, voleva far giocare un colpo in più e addirittura faceva lob in risposta. Il primo set è stato scioccante, era il fratello scarso della partita contro de Minaur. Fortunatamente, l’altro era il cugino della sua miglior versione, altrimenti non lo so come finiva. Poi nel secondo set è un po’ salito, però è stata preoccupante la prestazione di Musetti ieri, visto che oggi deve giocare contro un mostro“, ha dichiarato Monaco.

Entrando nel dettaglio dell’analisi del match di ieri, in vista di quello odierno: “Musetti era disattivato, imbalsamato. Parlo del primo set, poi la vera nota positiva è che anche quando non gli riusciva niente, ha mantenuto il suo atteggiamento, non si è mai parlato addosso, non è stato negativo. Oggi però deve cambiare registro e sicuramente partirà da una condizione mentale non facile perché non ha mai vinto contro Draper, anche parlando di partite che hanno disputato a livello junior. E queste sono cose che rimangono in testa. È anche vero che Lorenzo è forse l’unico in grado di anestetizzare la potenza da fondo del britannico e lui con le sue variazioni può farlo. Per poter adottare questa strategia, però, deve giocare più vicino al campo. È una partita difficile“.

Un ulteriore spunto di Monaco è stato il seguente: “Se Musetti ti porta nella tua tela, poi non ne vieni più fuori. Lui è capace di metterti dentro una cosa, che solo Alcaraz è stato in grado di venirne a capo, ricordando poi anche l’infortunio in quella partita di Lorenzo. Credo che Draper, proprio perché è molto difficile sfondare da dietro Musetti, verrà spesso a fare serve&volley per sfruttare il fatto che l’azzurro risponderà da dietro. Ovviamente il nostro giocatore è consapevole della contromossa e cercherà di essere più incisivo in quel fondamentale“.

Il commentatore di Eurosport ha parlato anche del rapporto particolare tra Musetti e Simone Tartarini (coach): “Spesso si è argomentato in passato della necessità di inserire un supercoach nello staff di Lorenzo, ma sinceramente non penso che ci siano le condizioni. Il rapporto tra il giocatore e il coach è praticamente simbiotico e quindi non c’è spazio a mio avviso per una figura del genere. Inoltre, c’è già una personalità come Corrado Barazzutti che funge da consulente e mi ha confermato che sarà a Roma“.

In conclusione, una battuta sul fatto che Tyra Grant rappresenterà l’Italia a partire dall’evento nel Foro Italico: “Non stiamo dicendo nulla di nuovo, visto che le problematiche del movimento femminile ci sono da anni. Spesso questo meccanismo delle wild card ha dato la possibilità a tante azzurre di giocare nel tabellone principale a Roma, ma poi il differente livello si è visto. Speriamo che con questa ragazza ci sia un’inversione di tendenza“.