Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: novità Rychlicki, abbondanza di palleggiatori

Fefè De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha definito la lista di giocatori che prenderanno parte alla Nations League. Il ribattezzato eroe dei tre mondi ha stabilito il gruppo di atleti tra cui sceglierà di volta in volta chi convocare per i vari appuntamenti della fase preliminare: dall’11 al 15 giugno a Quebec City contro Bulgaria, Germania, Francia e Argentina; dal 25 al 30 giugno a Chicago per incrociare Polonia, Cina, Brasile, USA; dal 16 al 20 luglio a Lubiana per sfidare Serbia, Ucraina, Slovenia e Paesi Bassi.

Durante la presentazione della stagione, andata in scena presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, il tecnico dei Campioni del Mondo si è soffermato su alcuni aspetti. Il palleggiatore Simone Giannelli ha dato la disponibilità per andare subito a giocare dopo la Champions League, non è presente lo schiacciatore Tommaso Rinaldi che potrebbe però rientrare in gioco in vista dei Mondiali. Il centrale Roberto Russo è stato preso in considerazione, sta recuperando dall’operazione e potrebbe rientrare strada facendo.

L’opposto Giulio Pinali rientrerà dopo un grave infortunio e un buon finale di stagione in Serie A2. Il centrale Simone Anzani è stato investito del ruolo di capitano: sarà un grande rientro dopo che nelle ultime due stagioni era stato costretto a rimanere fuori dal gioco azzurro a causa di problemi cardiaci. Spicca la convocazione dell’opposto Kamil Rychlicki, che ha acquisito la cittadinanza italiana nel recente passato e rappresenterà un validissimo rinforzo.

Attenzione anche alla chiamata del martello Tim Held, 27enne martello di Taranto, figlio dell’olandese Henk-Jan che diede un grande dispiacere all’Italia nella finale delle Olimpiadi di Atlanta 1996. Per il resto si ripartirà da grandi garanzie come i registi Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso.

Meritatissima la chiamata del centrale Giovanni Gargiulo, protagonista di una splendida stagione a Civitanova. Verrà rilanciato anche lo schiacciatore Mattia Bottolo, che si sta esprimendo ad alti livelli con la maglia della Lube. Alle spalle di Fabio Balaso ci saranno i liberi Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano e Domenico Pace. Abbondanza di palleggiatori visto che ci saranno anche Mattia Boninfante e Paolo Porro. Di banda andranno presi in considerazione anche Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine e Francesco Sani. Di seguito i convocati dell’Italia per la Nations League di volley maschile

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

PALLEGGIATORI

Mattia Boninfante

Simone Giannelli

Paolo Porro

Riccardo Sbertoli

OPPOSTI

Alessandro Bovolenta

Fabrizio Gironi

Giulio Pinali

Yuri Romanò

Kamil Rychlicki

SCHIACCIATORI

Mattia Bottolo

Davide Gardini

Tim Held

Daniele Lavia

Alessandro Michieletto

Luca Porro

Francesco Recine

Francesco Sani

CENTRALI

Simone Anzani

Edoardo Caneschi

Francesco Comparoni

Lorenz Cortesia

Federico Crosato

Gianluca Galassi

Giovanni Maria Gargiulo

Roberto Russo

Giovanni Sanguinetti

LIBERI

Fabio Balaso

Marco Gaggini

Gabriele Laurenzano

Domenico Pace